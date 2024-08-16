Erzurum’u Oltu ilçesinde Yaz Kur’an Kursları’nda başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi.Erzurum’un Oltu İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kurslarına olan ilgiyi artırmak amacıyla Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda hediye etkinliği düzenlendi.Yapılan etkinlikte; dereceye giren 30 öğrenciye çeşitli ödüller takdim edildi. Yaz Kuran kurslarında dereceye giren Miraç Kotan, Zeynep Su Budak, Ayşenur Yaşar bisiklet hediye edilirken diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda; Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi konuşma yaptı ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından dereceye giren öğrenciler Kuran-ı Kerim okudu. Yaz Kuran Kursunda birinci olanlara Oltu kaymakamı Mustafa Çiftçi hediyelerini verirken, ikincilere Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, üçüncülere Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir ve diğer başarılı öğrenciler protokol mensupları hediye verdi.Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.