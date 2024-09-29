Erzurum’un Oltu İlçesi Devlet Hastanesi’nde hizmet sunumunun iyileştirilmesi için yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi.Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Personel Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Meral ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Toksoy, Kamu Hastaneleri Başkanlığı birim sorumluları ile birlikte Oltu İlçe Devlet Hastanesinde hizmet veren birimler, hastanenin projeksiyonundaki birimleri, ünite ve alanların yerinde değerlendirilmesi kapsamında ziyaret edildi. Ziyarette hastane yönetimi, görevli hekimler ve personeller ile daha iyi hizmet sunumu için yapılması gerekenler hakkında görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.