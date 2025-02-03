Erzurum’un Oltu İlçesi Devlet Hastanesi’nde görev değişimi yaşandı.Hastanenin eski başhekimi Talha Alemdaroğlu’nun uzmanlık için başhekimlik görevinden ayrılmasının ardından, başhekimlik koltuğuna Uzman Doktor Ömer Faruk İşleyen atandı. Yeni başhekim İşleyen, bölge halkına daha iyi hizmet verebilmek için hastanede yapılması gereken her türlü iyileştirmeyi gerçekleştirmek adına elinden geleni yapacağını belirtti.Ömer Faruk İşleyen Kimdir?İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Oltu’da tamamlayan Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, zorunlu hizmetini Artvin Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tamamladı. Acil tıp alanında uzmanlık eğitimini sırasıyla Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde aldı. Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan İşleyen, son olarak memleketi Oltu’ya dönerek, Oltu Devlet Hastanesi’nde görev yapmaya başladı. Acil tıp alanındaki geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle tanınan İşleyen, pek çok eğitim, seminer ve kongreye katılarak mesleki gelişimine büyük katkılar sağladı. Oltu halkına daha iyi hizmet verebilmek için görevine devam eden İşleyen, memleketine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Yeni başhekim Ömer Faruk İşleyen, Oltu Devlet Hastanesi’ni bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmek ve iyileştirmek için kararlı adımlar atması bekleniyor.