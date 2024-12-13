Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Yıldız Kızlar Hentbol İl Birincisi oldu.Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Yıldız Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak, İl birincisi oldu. Antrenörlüğünü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Selim Muti’nin yaptığı takım, son dört yıldır kazandığı başarılarla dikkat çekiyor.Kaymakam makamında kabul ettiOltu Kaymakamı Mustafa Çiftçi, ilçenin gururu haline gelen Cumhuriyet Ortaokulu Hentbol Takımı’nı makamında kabul etti. Oltu Kaymakamı, son dört yıldır okul sporları il müsabakalarında yenilgi yüzü görmeyen ve dördüncü kez üst üste il birincisi olma başarısı gösteren takıma teşekkür etti. Kaymakam Çiftçi, takımın Grup Müsabakalarına katılma hakkı kazandığını belirterek, desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ziyaret sırasında, Oltu Kaymakamı Mustafa Çiftçi, Hentbol Takımı’nın sporcularına çeşitli hediyeler takdim etti. Başarılı sporculara moral veren Kaymakam Çiftçi, takıma olan desteğini yineleyerek, Grup Müsabakalarında da başarılar diledi.Antrenör Selim Muti’den teşekkür mesajıAntrenör Selim Muti, başarılarının arkasında büyük bir ekip desteği olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Muti, "Hentbol takımımızı maddi ve manevi her konuda destekleyen Sayın Kaymakamımız Mustafa Çiftçi’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhami Şahin’e, Belediye Başkanımız Adem Çelebi’ye, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Ömer Bektaş’a, Okul Müdürümüz Ömer Sayar’a, Araç ve personel desteği veren Oltu Fen Lisesi ve Oltu İMKB YBO Müdürlüklerine, ayrıca öğrenci velilerimize çok teşekkür ederiz" dedi.Oltu Cumhuriyet Ortaokulu’nun elde ettiği bu başarı, ilçe halkı ve eğitim camiası tarafından gururla karşılanırken, takımın gelecekteki grup müsabakalarında da en iyi sonuçları alması bekleniyor.