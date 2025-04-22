Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak Ortaokulu’nda öğretmenler tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.Öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşımlarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının temizlik, kapasite ve güvenlik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.Denetimlerde, sürücülerden emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyum ve araç içi düzen konularında hassasiyet göstermeleri istendi. Okul yönetimi, servis güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.