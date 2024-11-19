Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon kararları doğrultusunda okullarda ihmal ve istismarı önlemek adına ilçe okul müdürleri ve müdür yardımcılarına bir eğitim programı düzenlendi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslan İskender’in de katılım sağladığı programda İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların destekleriyle ilçe okul müdürleri ve yardımcılarına çocuk ihmal istismarı, vaka bildirim süreci ve hukuki hakları kapsamında farkındalık eğitimi verildi.