Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tüm okullarda öğrencilere ‘Dersimiz Cumhuriyete Doğru’ isimli filmi izletildi.Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da okullarda öğrencilere ‘Dersimiz Cumhuriyete Doğru’ filmi izletildi. Van’daki tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin film ile buluşturulduğunu aktaran İl Müdürü Nurettin Aras, ’’Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarının bizlere emaneti olan cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününde birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutlamak hepimizin ödevidir. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyoruz’’ dedi.Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim Pazartesi ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli filmin izletildiğini aktaran Aras, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor” ifadelerini kullandı.