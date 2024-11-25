Yakutiye-Şair Nefi Ortaokulu güreş antrenman Salonu’nun açılışını yapıldı.Ata sporumuz güreşi okul salonlarına taşıyan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir ilke imza attı. GSİM, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şair Nefi Ortaokulu’nun bünyesinde güreş antrenman salonu oluşturdu.Güreş Antrenman Salonu’nun açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez ve Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç’ın katılımıyla yapıldı.Şair Nefi Ortaokulu Müdürü Hasan Basri Özcan’a destekleri için teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporsever okul müdürüne plaket takdim etti.