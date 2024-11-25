2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesi, akademik alanda yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekledi. Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan “Interdisciplinary Science Rankings” 2025’te (Disiplinlerarası Bilim Sıralaması) dikkat çekici bir sıralama yakaladı.Dünyada 749 üniversitenin yer aldığı Interdisciplinary Science Rankings 2025’te 351-400 bandında yer alma başarısı gösteren Iğdır Üniversitesi, Türkiye’den çalışmalarıyla dikkat çekerek listeye dahil edilen 52 üniversite arasında 16. olarak disiplinler arası çalışmalarının kalitesini uluslararası arenada tekrar tescilledi. Üniversite ayrıca 2008 yılı ve sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında ise birinci olarak zirvede yer aldı.Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu başarıları sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini ve eğitim-öğretim kalitesini artırmak için bilimsel ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Rektör Alma, "Iğdır Üniversitesi olarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkı sunma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yükselişi sürdürerek ülkemize ve bölgemize değer katmaya devam edeceğiz. Çalışmaları ile sürece değer katan tüm personelimizi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.