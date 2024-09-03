Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Bitlis’te 1. sınıfa yeni başlayan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.Bitlis merkezde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlk Okuluna yeni başlayan öğrenciler, uyum eğitimi kapsamında velileri ile birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Okul önünde toplanan 1. sınıf öğrencileri ve velileri, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte Mevlana Millet Bahçesine kadar yürüdü.Millet bahçesinde son bulan yürüyüşün ardından çocuklar oyun parkında gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.Burada gazetecileri açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Bugün Uyum Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan protokoller gereğince çocuklarımıza özellikle ailenin farkındalığı ve desteği, ailenin eğitimdeki yeri ve toplumun bu konuda bir farkındalık bilincine sahip olması için yapmış olduğumuz bir yürüyüştü. Bu uyum eğitimlerine dün itibariyle başladık. İki gündür uyum etkinliklerimiz devam ediyor. Her kademinin birinci basamağı Uyum Haftası etkinliği kapsamında okulu tanıma, bir problem yaşadığı zaman idarenin ne olduğu ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir durum ortaya çıktığında nereye gideceğine yönelik okulun içini tanıma, öğretmenlerini sınıf arkadaşlarını tanıma kapsamından yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesiydi” dedi.Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ise “Milli eğitimle ortak çalışma protokolünün gereği olarak yapmış olduğumuz bir yürüyüştü. Uyum Haftası kapsamında okula kayıt yapan çocukların kaygı durumlarını azaltma, ileriye dönük varsa kaygıları aileleri de süreç içerisine katarak sene başından itibaren bütün faaliyetleri başarıya ulaşma şansını arttırmaya dönük Milli Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız devam gelecek” dedi.Yürüyüşe Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.