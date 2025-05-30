Elazığ, okul sporlarında elde ettiği derecelerle ulusal arenada dikkat çekmeye devam ediyor.Türkiye şampiyonalarında Elazığ’ı temsil eden öğrenciler, gösterdikleri üstün performansla önemli başarılara imza attı. Badminton branşında mücadele eden Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu takımı, Türkiye üçüncüsü olarak Elazığ’a bronz madalya kazandırdı. Takım sporundaki disiplinli ve uyumlu performansları takdir topladı. Wushu branşında ise üç farklı sıklette mücadele eden sporcular Türkiye üçüncülüğü elde etti. Bocce branşında ise Gazi Ortaokulu öğrencisi Yusuf Demirtaş, volo basamak kategorisinde Türkiye beşincisi oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Sporcularımızın elde ettiği dereceler, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve okullarımızın desteğiyle mümkündür. Elde edilen bu sonuçlar, Elazığ’ın sportif altyapısının ve yetenekli gençlerinin bir göstergesidir. Başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen tüm eğitimci ve idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.