Muş’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF)" kapsamında, "Gençlik Sizin Eseriniz" temasıyla göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik bilgilendirme konferansı düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, kente yeni atanan 171 öğretmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri ve Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan 30 kişilik uzman ekip katıldı. Konferansta, eğitim camiası ile güvenlik ve sağlık kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, gençlerin suça ve zararlı alışkanlıklara karşı korunması adına önemli bilgiler paylaşıldı.Programda, milli birlik ve beraberliğin önemi, öğretmenlik mesleğinde motivasyon ve idealizm, il genelinde yapılan okul çevresi güvenlik analizleri ile ilgili değerlendirmeler ele alındı. Farklı branşlardaki öğretmenlerin gençlerle yürüteceği sosyal etkinliklerde emniyet birimlerinin nasıl rol alabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Ayrıca, şiddet ve akran baskısı gibi sorunlarla mücadele konusunda Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle proje geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Öğrencilerin hobi ve ilgi alanlarına yönlendirilmesi amacıyla Emniyet, Milli Eğitim ve Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.Konferans sonunda katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtılırken, bu tür programların öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunduğu ve sahada daha bilinçli hareket etmelerini sağladığı ifade edildi.