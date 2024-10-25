Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul servis araç şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.2024- 2025 eğitim öğretim yılı sürecinde Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından servis şoförleriyle bir araya gelinerek, güvenlik önlemeleri ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, sinevizyon eşliğinde yapılan sunumda; Sürücüler kıyafetlerinden sürüş kurallarına kadar her konu ayrıntılarıyla açıklandı.Trafik ekipleri, “İlimizde öğrenim gören öğrencilerimizin güvenli bir şekilde taşınması ve bu öğrencilerimizi taşıyan okul servisi sürücülerinin de son yönetmelikler ve güvenlik kuralları hakkında bilgilendirilmesi için belli aralıklarla düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarından birisini daha gerçekleştirdik. Amacımız öğrencilerimizin ve sürücülerimizin güvenli şekilde seyahat etmeleri, trafik kurallarına uymalarını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.