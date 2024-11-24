Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik diyabet ve diyabetli öğrencilere yaklaşım konusunda bilgi verdi.Dünya Diyabet Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Diyabet” konulu bir konferans düzenlendi. Erzurum Lisesi Konferans Salonu’nda rehber öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen konferansta Uzm. Dr. Elif Akyüz Kotan tarafından diyabet ve diyabetli öğrenciye yaklaşım anlatıldı, Hemşire Emriye Doğan tarafından ise glukagon uygulama eğitimi verildi.