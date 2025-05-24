Elazığ’da Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları hayal dolu resimlerini sanatseverlerle buluşturdu. Öğrencilerin renklerle ifade ettiği doğa, şehir ve sosyal temalar büyük beğeni topladı.Elazığ’da yaklaşık 250 öğrencinin eğitim gördüğü Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulunda, yıl boyunca süren sanatsal çalışmaların ürünü olan resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Görsel sanatlar öğretmeni Nevin Çelik rehberliğinde hazırlanan sergide yer alan eserlerde öğrencilerin doğayla baş başa kalma arzuları, sosyal konulara duyarlılıkları ve şehir yaşamına dair gözlemleri dikkat çekti. Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı’nın da açılışına katılım sağladığı sergi, gün boyu ziyaretçilerin ilgisini çekerken, eğitimcilerin yönlendirmesi ve öğrencilerin dokunuşlarıyla ortaya çıkan çalışmalar takdir topladı.