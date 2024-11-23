Van’ın Edremit ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Pınar Güneş Bayar, matematiği öğrencilerine hem eğlenceli hem de anlaşılır bir şekilde öğreterek, bu dersin korkulan bir konu olmaktan çıkmasını sağladı.Edremit ilçesindeki 30 Ağustos İlkokulu’nda görev yapan Bayar, matematiği soyut kavramlar ve ezberden uzaklaştırarak, öğrencilerine hayatın içindeki renkli ve eğlenceli yönlerini göstermeye odaklandı. Oyunlaştırma teknikleri, somut materyaller ve günlük yaşamdan örneklerle derslerini zenginleştiren Pınar öğretmen, öğrencilere matematiği bir eğlence aracı gibi sunuyor. Bu yöntemlerle öğrenciler ise matematiği bir korku kaynağı olarak görmek yerine bir oyun ve keşif aracı olarak deneyimliyor.“Sayıların bir canavar olmadığını onlara gösterdik”İHA muhabirine konuşan Sınıf Öğretmeni Pınar Güneş Bayar, matematiğin genelde zor bir ders olarak görüldüğünü belirtti. Matematiğin soyut kavramlardan oluştuğunu, ancak somut yöntemlerle çocuklar için anlaşılır ve keyifli bir hale gelebileceğini ifade eden Bayar, “Çocuklara matematiğin elle tutulur, somut bir kavram olduğunu göstermek istedim. Sayılarla oynayabileceklerini, matematiği günlük hayatlarında kullanabileceklerini öğrettik. Çocuklar öğretmenini seviyorsa, okulu ve arkadaşlarını benimsiyorsa, matematiği de diğer dersleri de daha kolay öğrenebiliyor. Öğretmenin tutumu bu süreçte çok önemli. Biz matematiği oyunlaştırarak işledik. Sayıların bir canavar olmadığını onlara gösterdik. Sayıları sevebileceklerini sayılarla aralarının iyi olmalarını istedim” dedi.“Matematik hayatlarının her döneminde karşılarına çıkacak”Öğrencilerinin en sevdiği dersin matematik olduğunu dile getiren Bayar, “Matematiği sevdikleri için çok mutluyum. Çünkü bu ders, hayatlarının her döneminde karşılarına çıkacak. Onların bu dersi severek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini istedim. Çok şükür bu amacımıza ulaştık. Düzenlenen etkinliklere de severek katılıyorlar” diye konuştu.Matematiğin eğlenceli bir ders olduğunu dile getiren öğrenciler ise öğretmenleri sayesinde bu dersi severek öğrendiklerini ve artık en sevdikleri dersin matematik olduğunu söylediler.Öte yandan, öğretmenlik görevinde farkındalık oluşturan Bayar, bu başarılarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ’Farkındalık Oluşturan Öğretmen’ ödülüne de layık görülmüştü.