Erzincan’da Şemseddin Uçar Camii ve Külliyesi Hafızlık Temel Eğitimi Projesi kapsamında 3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrencilere yönelik hafızlık temel eğitimi veriliyor.Proje hakkında bilgi veren Şemseddin Uçar Camii İmam Hatibi Hamit Atalay, şöyle konuştu:“Projemizi ilk defa bu yıl hayata geçiriyoruz. Bu proje, milletimizin hafızlığa olan ilgisinin ve değerinin bir yansıması olarak büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Projemiz, öğrencilerin hafızlık eğitimine en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla titizlikle hazırlanmıştır. Eğitim programımız hafta içi her gün 10:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Programın içeriği şu şekildedir: Mehâric-i Huruf: Harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi. Dudak Talimi: Dudak ve ağız yapısının Arapça seslere uygun olarak eğitilmesi. Tecvid: Kuran-ı Kerim’i doğru okuma kuralları. Yüzüne Okuma: Bol bol Kuran-ı Kerim’den yüzüne okuma çalışmaları. Öğle Namazı: Öğle namazı cemaatle kılınacak. Etkinlikler: Çeşitli dini, sosyal ve kültürel etkinlikler.İlmihal ve İtikat DersleriProjemizde ayrıca öğrencilere ilmihal, itikat, siyer ve sünnet-i seniyye gibi temel dini bilgiler de verilecektir. Hadis-i şerifler ve Kuran-ı Kerim’de geçen kıssalar ile ilgili kısa çizgi filmler izletilerek, çocukların dini bilgilerini eğlenceli bir şekilde pekiştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca namaz tatbikatı yapılarak, öğrencilere namazın doğru bir şekilde nasıl kılınacağı öğretilecektir.Eğitim süresince hafta içi dört gün, çocuklara öğle yemeği imkanı sağlanacaktır. Ayrıca imkanlar dahilinde ikramlar yapılacaktır. Bu sayede öğrencilerimiz eğitim sırasında enerji ve motivasyonlarını korumaları sağlanacaktır.Yıl boyunca eğitimBu eğitim programı sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayacaktır. Öğrenciler 4. sınıfı eğitimlerine devam ederken her hafta cumartesi günleri öğle namazında camimizde buluşacak ve Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okumayı hızlandırma çalışmaları yapacaklardır. 4. sınıfı tamamladıklarında ise hafızlık yapmaya hazır bir şekilde müftülüğümüzün kurslarına yönlendirileceklerdir.Erzincan İl Müftülüğü olarak, milletimizin hafızlığa olan ilgisi ve vermiş oldukları değeri göz önünde bulundurarak hazırladığımız bu proje ile öğrencilerimizin dini eğitimlerini en iyi şekilde almalarını hedefliyoruz. Projemize gösterilen yoğun ilgi, yapılan çalışmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunun bir göstergesidir. İnşallah, bu proje sayesinde öğrencilerimiz hafızlık yolunda önemli bir adım atmış olacaklardır.”