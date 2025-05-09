Erzurum’da ortaokul öğrencileri yaya geçidi uygulamasında sürücülere kurallara uymaları yönünde çağrıda bulundu.Erzurum Yakutiye ilçesi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Trafik Haftası kapsamında farklı bir etkinlik düzenledi. Okul Müdür Yardımcısı Sadrettin Burak Ekizler öğrencilerle birlikte trafik polislerinin de hazır bulunduğu yaya geçidinde uygulama gerçekleştirdi. Öğrenciler etkinlikle hem trafik kurallarını yerinde öğrenme fırsatı buldu hem de toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Matematik öğretmeni ve aynı zamanda Trafik Kulübü Sorumlusu Bayram Aksakal ve Yakup Damacı trafik bilincinin önemine dikkat çekerek, "Trafik bilinci küçük yaşta başlar, erken yaşta verilen eğitim hayatı kurtarır" dediler. Etkinlikte "Hayatla yarışılmaz" denilerek sürücüler ve yayalar daha dikkatli olmaya davet edildi.