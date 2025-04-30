Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Yurdu öğrencileri toplumsal farkındalığı ve sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmeti aldığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.Terzi Baba Yurdu öğrencileri, ziyaretleri sırasında merkezdeki çalışmaları yakından inceledi. Uzman terapistler ve eğitimciler eşliğinde yürütülen özel eğitim seanslarını, bireylerin hayata daha aktif katılmalarını sağlayan rehabilitasyon süreçlerini ve uygulanan çeşitli tedavi yöntemlerini öğrenciler yerinde deneyimledi.Ziyaret sırasında, öğrenciler ile engelli bireyler sohbet etti, ardından öğrencilerle birlikte pasta kesildi.