Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)’ projesi çerçevesinde hasta ve yaşlıları ziyaret etti.Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri, ÇEDES projesi çerçevesinde etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Okul Müdiresi Hülya Korkmaz öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, hasta ve yaşlıları ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde hasta ve yaşlıların yalnızlıklarını paylaşan öğrenciler, dua edip onların da dualarını aldılar.Daha sonra Meydan Medresesi’ni ziyaret eden öğrenciler, sıfır atık ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla ‘Çevreye saygı etkinliği’ gerçekleştirdiler. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum ( ÇEDES)” projesi ile amacımız öğrencilerimizin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına, ayrıca aklıselim, kalbi selim ve zevki selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu proje kapsamındaki iyi örneklerin ilimizde çoğalması dileğiyle yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.