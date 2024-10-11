Erzincan’da okul bahçesinde toplanan ilköğretim öğrencileri, 7 Türk devletinin bayraklarını boyadı.Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde bayrak boyama performansı gerçekleştirdi.Konuya ilişkin Valilikten yapılan paylaşımda, “Çünkü bayrak, yalnızca bir kumaş değil; çocuklarımızın yüreğinde dalgalanan, Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini kuşaktan kuşağa taşıyan bir kutlu emanettir. Bu coşkulu tablo, çocuklarımızın gelecekte vatan ve bayrak bilinciyle büyümesinin teminatıdır.” ifadelerine yer verildi.