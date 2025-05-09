Muş’tan gelen üniversite öğrencileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, yaban hayatı ve ekolojik denge hakkında bilgilendirildi.Akademik danışmanları eşliğinde merkeze gelen öğrenciler, burada tedavi altında bulunan çeşitli yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı buldu. Öğrenciler, yalnızca canlı hayvanları değil, merkezde sergilenen tahnit edilmiş (mumyalanmış) yaban hayvanlarını da inceleyerek türleri hakkında bilgi edindi.Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, öğrencilere merkezin çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Yaban hayvanlarının doğadaki rolü, ekosistem üzerindeki etkileri ve ekolojik dengenin önemi üzerine bilgilendirme yapan Prof. Dr. Aslan, merkezin rehabilitasyon süreçlerinden de örnekler sundu.Ziyaret kapsamında öğrenciler, tedavisi tamamlanan bazı kuşları doğaya bırakarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinliğin, gençlerin çevre bilinci kazanması ve doğa koruma konusunda farkındalıklarının artmasına katkı sağladığı kaydedildi.