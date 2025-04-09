Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 2 Nisan Otizm Farkındalık günü kapsamında ilkokul öğrencileri özel öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yaparak otizme dikkat çekti.Çıldır ilçesinde bulunan Aşık Şenlik ilkokulunda otizmli ve down sendromlu gibi özel öğrenciler için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Çıldır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürbüz Yıldır, Okul Müdürü Günay Topkaya ve öğrenciler katıldı.Okul bahçesinde gerçekleşen otizm farkındalık etkinliklerinde özel öğrenciler ile bir araya gelen ilkokul öğrencileri el boyama baskısı, step ve dans gösterileri yaptı.