Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" Oryantasyon Programı, yoğun katılımla düzenlendi.Etkinlik kapsamında salon programları, tanıtıcı sunumlar ve kampüs hayatına dair bilgilendirici stant faaliyetleri ile yeni öğrenciler üniversite hayatına adım attı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, program kapsamında yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişine ve güçlü akademik kadrosuna vurgu yaptı. Öğrencilerin eğitim hayatlarının en verimli yıllarını geçirecekleri bu sürecin hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Üniversitemiz, sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda gençlerin hayata hazırlandığı, kendilerini her yönüyle geliştirdikleri bir yaşam alanıdır. Yeni katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, üniversitemize hoş geldiniz diyorum."Öğrenciler, Üniversite Kültürünü Daha Yakından Tanıma Fırsatı BulduRektör Hacımüftüoğlu, öğrencilerin sadece derslerle sınırlı kalmayarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de bulunmalarının önemine dikkat çekti. Üniversitenin geniş ve çeşitli olanaklarının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Müftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak sizlere sunduğumuz olanakları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve bu fırsatları yaşam boyu kazanıma dönüştürmenizi diliyoruz" dedi.Oryantasyon programı kapsamında, öğrencilere üniversitenin akademik birimleri, sosyal olanakları ve kampüs yaşamına dair detaylı bilgiler verildi. Ayrıca öğrenci topluluklarının tanıtım stantları, yeni öğrencilerin aktif bir kampüs yaşamına katılmaları için teşvik edici bir rol üstlendi. Katılımcılar, üniversite kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurma imkânı da elde etti.Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen konserlerle gönüllerince eğlenen öğrenciler, yeni akademik döneme yüksek enerjiyle merhaba demiş oldu.