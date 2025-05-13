Van Büyükşehir Belediyesi "İklim Dostu Nesiller Buluşması" sloganıyla münazara yarışması düzenledi.İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu’nda 15 Mayıs Dünya İklim Günü etkinlikleri kapsamında ‘Liseler Arası İklim Münazarası’ yarışması gerçekleştirdi. İklim değişikliği ile mücadele konusuna dikkat çekmek ve çevre bilincini geliştirmek için düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. Vahap Yönten, Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Feray Gökdere ise Van Gölü’nün son 600 bin yılda iklim değişimlerine verdiği tepkileri üzerine katılımcılara bilgi verdi.Konuşmaların ardından konuşmacılara İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Cevdet Başer tarafından plaket verildi.Daha sonra Tuşba Fen Lisesi, Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında iklim üzerine münazara yarışması yapıldı.Parlamenter münazara sistemi ile yapılan yarışmada öğrenciler arasında tez ve antitez grupları oluşturuldu.Jüri üyeleri gözetiminde yarışan gruplar, ‘iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin çözümü, teknoloji ile mi yoksa insan ile mi gerçekleşir’ üzerine aralarında, kendi doğrularını ve fikirlerini örnekler desteğiyle savundu.Yaklaşık 2 saat süren heyecanlı münazara yarışması sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödül verildi. Yarışma programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.