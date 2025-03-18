Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri iftar programında bir araya geldiler.Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri kendi imkanlarıyla hazırladıkları iftar yemeğinde pansiyonda kalan öğrencileriyle buluştu. Öğretmenler bu anlamlı iftar programına katılan öğrenciler için sıcak aile ortamını sağladıklarından dolayı mutluluklarını belirtirken, Lise Müdürü Hasan Ebrem ise "İyilik Haftası kapsamında böyle bir iftar programı düzenledik. Yapılan bu çalışma için Bendimahi ailesi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.Okul öğrencileri ise Ramazan ayında ailelerinden uzak olmaları sebebiyle okullarının böyle bir iftar programında sıcak aile ortamını yaşattıklarından dolayı şanslı olduklarını belirtirken, öğretmenlerine ve müdürlerine teşekkürlerini ilettiler.