Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi başarıyla tamamlandı.Eğitimin kapanış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Başarılı geçen kursumuz sebebiyle hepinizi kutluyor, emek veren tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Gerçekleşen eğitimin sonunda yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Program, eğitimin süreci ve sonuç raporunun anlatıldığı kapanış sunusuyla ve NRP eğitimcilerine teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.