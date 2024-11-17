Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta müsabakasında Vanspor FK, konuk ettiği Serik Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Sinan Özcan, Hasan Ata, Sadettin Ebrar Balcı
Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Ahmet Eren (Devrim Taşkaya dk. 80), Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 46), Eyüp Akcan (Burak Kavlak dk. 89), Bekir Can Kara (Sergen Yatağan dk. 82), Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere (Fuat Bavuk dk. 46), Batuhan Kör
Serik Belediyespor: Aydın Bağ, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci (Erhan Çelenk dk. 84), Şahverdi Çetin (Selim Dilli dk. 46), Erkan Eyibil (Burak Asan dk. 61), Gökhan Karadeniz, Bilal Ceylan, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan, Enes Soy (Berk İsmail Ünsal dk. 72)
Goller: Batuhan Kör (dk. 65 Pen.) (Vanspor FK), Erkan Eyibil (dk. 8), Hakan Arslan (dk. 12) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Erdem Seçgin, Ahmet Eren (Vanspor FK), Gökhan Karadeniz, Feyyaz Belen (Serik Belediyespor)
Kırmızı Kart: Gökhan Karadeniz (dk. 77) (Serik Belediyespor)