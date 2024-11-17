Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Kurtuluş Aslan, Ahmet Oğuz Yılmaz
Elazığspor: Mücahit Çıra, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran, Melih İnan (Alpay dk. 61), Ali Keten, Umut Uzun (Muhammet dk. 69), Burhan Arman (Mehmet Ablay dk. 79), Mikail Koçak (Yağızcan dk. 46)
Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala, Halit Çokyaşar (Emrullah dk. 46), Ümit Bayraktar, Seymen Yağmur (Özgür dk. 72), Talha Erdoğan (Muhammed dk. 55), Ökkeş Karaoğlu, Ahmet Mümin Papaker, Mehmetcan Orhan, Kağan Miray Bağış (Yunus Emre dk. 82), Mansur Çalar (Anıl dk. 82), Muhammed Emin Ergün
Sarı Kartlar: Umut Uzun, Kerim Frei (Elazığspor), Mehmetcan Orhan, Mehmet Mert Pala, Muhammed Ergin (Diyarbekirspor)