Nesine 2. Lig: Elazığspor: 1 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 0

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 34. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti. Çimental Elazığspor bu sonuçla ligi 2’nci bitirdi.