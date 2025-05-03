BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Öğretmen Ferhat Orak bisiklet turu düzenlendi.Tatvan Bisiklet Topluluğu (TATBİS) üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte, bisiklet severler bir araya geldi. İlçe sahilinde başlayan bisiklet turu, Ferhat Orak’ın kabrinin bulunduğu mezarlık alanına kadar devam etti. Mezarı başında dualarla anılan Ferhat Orak için topluluk üyeleri duygusal anlar yaşarken, etkinlik boyunca merhum öğretmenin bisiklet ve doğa sevgisine vurgu yapıldı. Katılımcılar, etkinlik sonunda Ferhat Orak’ın örnek kişiliği ve eğitime katkılarıyla her zaman anılacağını dile getirdiler.