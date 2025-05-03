Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok ev su altında kalırken, sebze hali adeta göle döndü.Dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak ile dolu yağışı, Darende’de su baskınlarına yol açtı. Yoğun yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Özellikle sebze halinde ciddi su birikintileri oluşurken, bazı evlerin içine kadar dolan sular itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla tahliye edildi.Bazı evlerin büyük zarar gördüğü ve kullanılamaz durumda olduğu öğrenildi.