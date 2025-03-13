Muş’un tanınan fotoğrafçılarından Kenan Demir, Genç İletişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen seminerde öğrencilerle bir araya geldi.MAUN Genç İletişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen seminerde kentin önemli fotoğrafçılarından Kenan Demir, öğrencilere fotoğrafın anlatım gücünü ve teknik detaylarını aktardı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Demir, fotoğrafın bir anlatım dili olduğunu vurgulayarak, "Buraya yaklaşık 13 yıllık deneyimimi öğrencilerimize aktarmak için geldim. Fotoğraf aracılığıyla duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmeleri konusunda onlara rehberlik ettik. Beklediğimden daha iyi bir sunum oldu. Öğrenciler oldukça ilgiliydi ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiğime inanıyorum. Katılım da oldukça iyiydi. Seminerde ilimizin tarihini, kültürünü ve yaşamını yansıtan fotoğrafları anlattım. Fotoğrafların dili yoktur ama bazen bir kare binlerce cümleye eşdeğer olabilir. Bu vesileyle ilimizi de tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.Genç İletişimciler Topluluğu Başkanı Hivda Çidan, "Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde fotoğrafçılığa ilgi duyan gençler merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu" dedi.Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.