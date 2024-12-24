Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma altında bulunan çocuklar, okul öncesi bölümü öğrencileriyle drama etkinliği yaptı.Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklar, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek drama etkinliği gerçekleştirdi. Çocukların için düzenlenen etkinlikte, drama teknikleri kullanılarak oyunlar ve canlandırmalar yapıldı. Etkinlik sırasında çocuklar hem eğlendi hem de takım çalışması, özgüven ve ifade becerilerini geliştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, bu tür faaliyetlerin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu etkiler bıraktığını, aynı zamanda üniversite öğrencileriyle bağ kurarak hayatlarına yeni bir renk kattığını belirtti. Müdür Kırtay, Öğrencilerin, çocuklarla vakit geçirmesinin onlar için de unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Kırtay, bu tür sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.Etkinlik, çocukların yoğun ilgisi ve keyifli anlarıyla sona erdi.