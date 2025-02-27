Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen "Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi" Muş’ta başladı.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime 7 farklı ilden toplam 35 sporcu katıldı. Beş gün sürecek eğitim süresince sporculara, tırmanış teknikleri, güvenlik önlemleri ve temel beceriler konusunda teorik ve pratik dersler verilecek. Eğitimin sonunda başarılı olan sporcuların sertifika alarak bir üst seviyeye geçme hakkı kazanacak.Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Erhan Çalışkan, Muş’ta gerçekleştirilen Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışkan, eğitimi başarıyla tamamlayanlar antrenörlük yolunda ilerleyebileceğini belirterek, "Bugün Muş ilinde spor tırmanış temel seviye eğitiminde bulunmaktayız. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun açmış olduğu bir eğitim. Bu eğitim 5 gün sürüyor. Bu eğitimin sonunda 5 günlük ileri seviye eğitimi olacak. Bu iki eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler temel antrenörlük şartlarını da sağlarlarsa eğer Antrenörlük eğitimine hak kazanacaklar. 7 Farklı şehirden 35 sporcu katıldı. Spor tırmanış, lider boulder ve hız tırmanışı olmak üzere üçe ayrılıyor. Olimpik bir branş aynı zamanda. Okul sporlarında yarışması var" dedi.2 çocuk annesi Yasemin Akın, 8 yıl aradan sonra tekrar okumaya başladığını ifade ederek, "Bu yıl okuma kararı verdim. Şuan burada hem tırmanıyoruz hem de eğitimi alıyoruz. Allah nasip ederse çok iyi yerlere geleceğiz. Hedefim ismimi duyurmak. Bir zaman kaybım var onu ortadan kaldırmak istiyorum. Gerçekten bu spor da ismimi çok iyi yerlere getirmek istiyorum. Hiç kimse için değilse de iki çocuğum ve eşim için. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Okumaya karar verdim. Spor yönetimi okuyorum. Hiçbir anne ve ev kadını kendini eve hapsetmesin. Okusunlar bir yerlere gelsinler. Hiç olmasa hedefleri olsun" ifadelerini kullandı.MAUN Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Hülya Kaya Hasdemir, "Burada Türkiye Dağcılık Federasyonunun başlatmış olduğu spor tırmanışı temel eğitimi sayesinde bir başlangıç yapmış oldum. Bu kurslarımızı ilerlettiğimiz taktirde daha güvenli spor tırmanışında yol almayı hedefliyoruz. Çalışma hayatının dışında insanın uğraştığı hobileri olduğu taktirde hayata daha adapte olabildiğini düşünüyorum. Bu yüzden hem kendimi hem de öğrencilerimi bu tarz faaliyetleri yapmaya yönlendiriyorum" ifadelerini kullandı.