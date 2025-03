Muş’ta ilk teravih ve ilk sahurdan sonra 12 bin kişi kapasiteli İmam Şafi Camisi’nde bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk mukabelesini okudu.Muş’ta dün açılışı yapılan 12 bin kişi kapasitesi ile bölgenin en büyük camisi olarak değerlendirilen İmam Şafi Camii, Ramazan’ın ilk gününde ibadet ve duanın buluşma noktası oldu. İlk teravih namazı ve ilk sahurun ardından camide bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk mukabelesini okudu. Toplanan cemaat, Kur’an-ı Kerim okuyarak Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.Okunan mukabelenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azad olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk gününe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk orucumuzu tuttuk, Rabbim kabul eylesin inşallah. Ramazan ayı, aynı zamanda Kur’an ayıdır. Çünkü Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında nazil olmuştur. Bu vesileyle, tıpkı tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi, şehrimizde de her camide, her vakitte Kur’an-ı Kerim okunmakta ve mukabele geleneği sürdürülmektedir. Mukabele, Peygamber Efendimiz’in Cebrail ile Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak ezberden okumaları geleneğine dayanır. Peygamber Efendimiz, her Ramazan ayında o zamana kadar inen ayetleri Cebrail (AS) ile karşılıklı olarak okumuş, vefatından önceki son Ramazan’da ise Kur’an-ı Kerim’i iki defa hatmetmiştir. Bizler de bu sünneti yaşatmak amacıyla mukabele geleneğini sürdürüyoruz. Bugün, camilerimizde hafızlarımız Kur’an-ı Kerim’i ezberden okurken, cemaatimiz de onları takip ediyor. Bu geleneğin en güzel yönlerinden biri de gençlerimize örnek olmasıdır. Burada bulunan gençler, bu güzel atmosferi görerek Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye teşvik edilecek ve gelecekte camilerimizde mukabele okuyacak ya da imamlık yapacaklardır. Rabbim bizleri Ramazan’ın bereketiyle ihya etsin. Bizler nasıl huzur içinde oruçlarımızı tutup mukabelelerimizi dinliyorsak, inşallah en kısa zamanda Gazze’de, Filistin’de de kardeşlerimiz özgürce ve huzur içinde Ramazanlarını idrak ederler. Özgür Filistin, özgür Kudüs dileğiyle, Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.