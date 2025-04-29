Muş Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet heyecanı yaşandı.Muş’ta son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezuniyet sevincini öğretmenleri ve aileleriyle birlikte paylaşarak hayatlarının önemli bir dönemecini daha geçtiler. Okul Müdürü Mehmet Zakir Adanır, törende yaptığı konuşmada, lise yıllarının insan hayatındaki en özel dönemlerden biri olduğunu vurguladı. Adanır, "Lise yılları, insan hayatında güzel hatıralar biriktirildiği en kıymetli yıllardır. Öğretmenleriniz olarak sizleri hem akademik hem sosyal hem de iş hayatına hazırlamak için var gücümüzle çalıştık" dedi.Konuşmasında öğrencilerin sıradan bir eğitim süreci geçirmediğine dikkat çeken Adanır, "Sizler, diğer okullardaki akranlarınızdan farklı olarak 9. sınıftan itibaren iş hayatının içinde yer almaya başladınız. Biz sizleri yalnızca derslerde değil, hayatın içinde de yetiştirmeye özen gösterdik. Burada kazandığınız deneyimler, gelecekte karşılaşacağınız zorlukları aşmada size anahtar olacak" ifadelerini kullandı.Tören, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona ererken, mezun olan öğrenciler hem emeklerinin karşılığını almanın hem de yeni bir hayata adım atmanın mutluluğunu yaşadı.