Muş’ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans oturumu başladı.2024 KPSS Önlisans sınavı, Muş’ta da yapıldı. Üniversitelerin önlisans bölümünden mezun olan adaylar, kamuda işe girebilmek için KPSS Önlisans oturumuna katıldı. Saat 10.15’te başlayan ve binlerce memur adayının katıldığı sınav için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Adaylar, sınav öncesinde gerekli güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Sınav esnasında sessizlik ve düzenin sağlanması için sınav görevlileri tarafından okul bahçesi boşaltıldı.Sınava erken saatlerde gelen adaylardan Muhammed Ali Alim, “Yaklaşık 2 yıldır bu sınava hazırlanıyorum. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Benimle birlikte bu sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar dilerim. En büyük temennimiz ise sınavı 2 yıldan 1 yıla düşürsünler” dedi.