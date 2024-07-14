Muş’ta 4 bine yakın adayın başvurduğu KPSS Lisans Sınavı’nın ilk oturumu başladı.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla saat 10.15’te başladı. Binlerce memur adayı, sınavın ilk oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Adaylar, sınav öncesinde gerekli güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Sınav esnasında sessizlik ve düzenin sağlanması için sınav görevlileri tarafından okul bahçesi boşaltıldı.Yaklaşık 3 yıldır sınava çalıştığını söyleyen adaylardan Muhammed Ekinci, “3 yıldır bu sınava hazırlanıyorum. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Bu sınava iyi hazırlandım. Onları geçmek için uzun bir zamandır çalışıyorum. 90 net yaparsam atanacağımı düşünüyorum. Sınavın zor olması benim için daha iyi. Çalışanın daha çok yapabileceği bir sınav olmasını istiyorum. Kendime güveniyorum” dedi.