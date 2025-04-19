Muş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Birinciliği müsabakaları başladı.19-20 Nisan tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 19 ilden 200 sporcu ve 30 hakem katıldı. Kata ve kumite dallarında iki gün sürecek olan müsabakalarda sporcular, grup birinciliği için mücadele ediyor.İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş’un önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Burada grup birincisi olan sporcular, 15 Mayıs’ta Zonguldak’ta düzenlenecek Türkiye finaline katılacak. Bu yıl birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün Muşlu 18 sporcumuz birincilik ve ikincilik elde etti. İnşallah Muş, spor şehri olarak anılacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu sevdirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.