Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli’nde kömür yüklü tır alev aldı. Yoğun duman nedeniyle tünel ulaşıma kapandı, bir kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, trafik tek yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi sınırlarında bulunan Erkenek Tüneli’nde M.A. yönetimindeki kömür yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonucu tüneli yoğun duman kapladı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle ekipler yangına müdahalede güçlük yaşarken, alevler kontrol altına alındı. Tır tamamen söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Yangında dumandan etkilenen Salih Ç., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olay yerine gelen Malatya Valisi Seddar Yavuz, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Trafik, Adıyaman’dan Malatya yönüne tek şeritten kontrollü olarak açılırken. Malatya’dan Adıyaman istikametine yönelik çalışmalar ise sürüyor.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.