Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kişisel gelişim atölyesinde düzenlenen ‘Hitap ve diksiyon’ eğitimleri yoğun ilgi görüyor.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezin’nin kişisel gelişim atölyesinde düzenlenen ‘Hitap ve diksiyon’ eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Eğitimlerde katılımcılara etkili konuşma, doğru nefes alma teknikleri, ses kontrolü, kelime vurguları ve beden dilinin kullanımı gibi konular öğretiliyor. Amaç, özellikle gençlerin özgüvenini artırmak, topluluk önünde etkili ve akıcı konuşmalar yapabilmelerini sağlamak.Eğitimlerin, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, bu tür çalışmalarla bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Eğitimlere katılan gençlerin bu program sayesinde kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini söyleyen müdür Taşdemir, hayatlarında olumlu değişimler yaşadıklarını söyledi.