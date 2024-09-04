3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla merkez ve ilçelerinde bilgilendirme stantları kuruldu.“Farkında ol, Taramanı yaptır, Kanseri engelle” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşlara kanser taramasının önemi anlatıldı. Halk Sağlığı personeli, stantlarda kanser türleri, erken teşhisin hayati önemi ve tarama yöntemleri hakkında detaylı bilgi vererek, vatandaşları tarama programlarına katılmaları konusunda teşvik etti. Etkinlik boyunca dağıtılan broşürlerle de farkındalık artırılmaya çalışıldı. Etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.