Muş’ta okul sporları kapsamında gerçekleşen Yüzme Gençler İl Birinciliği Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen Yüzme Gençler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. 30 erkek ve 8 kız sporcunun katıldığı müsabakalara yoğun ilgi gösterildi. Yarışmalar sonunda dereceye giren başarılı sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Genç yüzücülerin performanslarının takdir topladığı organizasyonda, sporcular hem tecrübelerini geliştirme hem de ilerideki müsabakalara hazırlanma fırsatı buldu.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin artarak devam ettiğini belirterek, “Müsabakalarımız, gençlerimizden yoğun ilgi gördü. Sporcularımızın sergilediği performanslar, onların ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını bir kez daha göstermiştir. Dereceye giren sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, disiplinli çalışmalarının ve azimlerinin bir sonucudur. Bununla birlikte, katılım sağlayan tüm sporcularımızın kazandığı tecrübenin, spor yolculuklarında önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Amacımız, gençlerimizi sporla buluşturmak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek ve onları geleceğe hazırlamaktır. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz” dedi.