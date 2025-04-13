Muş’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.Muş valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.