Muş’ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim gören 170 öğrenci, projelerini düzenlenen şenlikte sergiledi.Deneyap Projesi ile ortaokul ve lise öğrencileri, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitim alarak geleceğe hazırlanıyorlar. Deneyap atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, Muş Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenlikte projelerini sergilediler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğiyle düzenlenen şenlikte aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı konuşmada Deneyap Atölyesi’ni önemsediklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz şenliğe ev sahipliği yapıyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde 110 ortaokul ve 60 lise öğrencisi eğitim görmekte. Öğrencilerimizin 36 hafta boyunca eğitimleri devam edecek. Eğitim serüvenimizin 36. haftasında gençlerimiz teknolojiye ayak uyduracak. İleride Selçuk Bayraktar gibi bir nesil inşa etmek için buradayız. Burada gençlerimize teşekkür ediyorum. Uzun bir eğitimin sonunda çocuklarımızın heyecanını görmek için buradayız. İnşallah bundan sonraki yarışmalara daha çok proje göndereceğiz ve dereceler elde edeceğiz. İnşallah, gençlerimiz ülkemizi temsil edecek projelere imza atacak. Bundan umutluyuz" dedi.Şenliğe, öğretmen ve veliler de katıldı.