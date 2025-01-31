Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "Cuma Buluşmaları" kapsamamındı sahaya çıkarak çiftçilere tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modelini atlattı.Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 81 ilde başlatılan "Cuma Buluşmaları" kapsamında Muş’ta çiftçilere yönelik tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapıldı. Merkeze bağlı Kızılağaç beldesi ile Güdümlü ve Suluca köylerinde gerçekleştirilen buluşmalarda, çiftçilere tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı. Bu toplantılar ile çiftçilerin tarım ve hayvancılık konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda yeni destekleme modelinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirildi.Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Cuma Buluşmaları" sayesinde çiftçiler, tarımsal üretim ve destekleme konularında yetkililerle doğrudan iletişim kurma fırsatı bularak, üretim planlaması ve destekleme modeli konusundaki sorularına yanıt buldu.