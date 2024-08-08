Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi ekibinin hazırladığı "Bir STEAM Örneği: Savaş Alanı Arkeolojisi" projesi, TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Programları (4005) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.Türkiye’nin farklı illerinden gelen 30 lisansüstü öğrencisi, savaş alanı arkeolojisi konusunda yoğun eğitim aldı. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Adnan Çevik, yürütücülüğünü ise Doç. Dr. Salih Gülen’in üstlendiği proje kapsamında düzenlenen eğitim programında öğrenciler hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanma fırsatı buldu.Proje kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Kültür Merkezi’nde bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, Malazgirt Savaşı’nın tarihî önemini ve savaşın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair tartışmaları ele aldı. Rektör Alican, sunumunda şu ifadeleri kullandı:"Dinleyici arkadaşlarımızdan biri, ’Hocam, siz bu Malazgirt’i çok abartıyorsunuz. Malazgirt Savaşı’nın bile gerçekleştiğinden şüpheliyim’ demişti. Ben de ona cevap vermiştim. Şimdi o cevabı tekrar etmeme gerek yok. Ancak tarihi olayların kavranışının olduğu gibi anlaşılabilmesinin ve aktarılabilmesinin çok zor olduğunu belirtmek istiyorum. Tarihî olaylar ile aramızda zamansal ve mekansal uçurumlar var. Bu uçurumlar, tarihi olayları anlamada ve aktarmada büyük engeller oluşturuyor."Alican, tarihî olayların yorumlanmasında zaman ve mekân faktörlerinin önemine vurgu yaparak, "Osmanlılar ve Selçuklular döneminde Malazgirt Savaşı’na ilişkin güçlü bir anlatının olmamasının sebebi, o dönemde yaşayan insanların tarihi kavrama biçimleridir" dedi.Programa Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Kazı Projesi Başkanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Exeter Üniversitesi İslam Arkeolojisi Profesörü Timothy Insoll, Proje Koordinatörü Arkeolog Dr. A. Oğuzhan Karaçetin, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Salih Gülen, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.