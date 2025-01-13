Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak, 2024 yılında uygulanan tarım politikaları ve tarımsal üretimle ilgili yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.Kurum toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, 2024 yılının hem kendileri açısından hem de üreticiler açısından bereketli ve başarılı geçtiğini söyledi. Muş’un hem hayvancılık hem de bitkisel kapasitesi yüksek illerden biri olduğunu dile getiren Müdür Gün, kentin 357 bin hektarlık tarıma elverişli arazi bulunduğunu söyledi. 357 bin hektarlık arazinin 162 bin hektarının sulanabilir durumda olduğunu dile getiren Gün, “Son sulama ihalesiyle kapalı tarımsal sulama ihalesiyle 78 bin hektarlık alan da sulanabilir hale gelecektir. Bunun yanında da 408 bin hektar üzerinde hem çayır hem de mera alanlarımız ve yayla alanlarımız bulunmaktadır. Bu da ilimizin yüzde 48 gibi bir kısmını oluşturmaktadır” dedi.Muş’taki hayvan varlığına da dikkat çeken Mehmet Gün, büyük ve küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra arıcılık ve balıkçılığın da arttığını kaydetti. Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:“Elimizdeki verilere göre şu an 235 bin büyükbaş, 1 milyon 50 bin küçükbaş mevcudumuz bulunmaktadır. Onun yanında özellikle de son zamanlarda öne çıkan arıcılık konusunda çok iyiyiz. Arıcılıkta da 64 bin kovana sahibiz. Gezicilerle beraber özellikle ilkbaharda bu mevcudumuz 2 kat artmaktadır. Bu da çayır ve meralarımızın florasının hem güçlü hem de kaliteli olmasından dolayıdır. Özellikle bizim kendimize ait hem Murat Nehri, hem Karasu, bunun yanında da Alparslan 1 ve Alparslan 2 barajlarımızın olması, doğal ve yapay göletlerimizin olmasından dolayı balıkçılık da gelişmeye başlıyor. Geçen sene biz 4 milyonun üzerinde yavru sazan balığını bu barajlarımıza ve göletlerimize bıraktık.”Gün, 2024 yılının hem kendileri açısından hem de üreticiler açısından çok bereketli ve başarılı geçtiğinin altını çizerek, “Bizler özellikle hem Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında bize verdikleri projeler, DAP İdaresi’nin verdiği projeler, bunun yanında da il özel idaremizden aldığımız projeler, yüzde 50 ile yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize bunlar kazandırıldı. Bu projelerimize baktığımızda da 2024 yılı bereketli ve başarılı bir şekilde geçti. Bu projelerimizin yüzde 100’ü bitti” ifadelerini kullandı.Yeni destekleme modelinde Muş’un iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Müdür Gün, “Bizim açımızdan, bakanlığımız açısından çok önemli olan, planlı üretme ve yeni destekleme modeline geçtik. Bunlar da üreticilerimiz açısından çok değerli ve yeni yol haritamızı da belirleyen konulardır. Bundan sonra inşallah nicelikten çok niteliğine bakıyoruz. Verimin arttırılması, suyu merkeze alan bir politikayla bunu geliştireceğiz inşallah. Planlı üretim içerisinde Muş’umuz iyi bir yerdedir. Bu 13+1 ürün içerisinde Muş’umuz özellikle bütün ürünleri yer almaktadır. Bu planlı üretimde ise desteklemeler farklıdır. Bu desteklemelerimiz hem temel destek hem planlı üretim desteği, bunlar da ürünü geliştirme destekleridir. Muş ilimiz süt havzasında ilk 10 il içerisindedir. Bu hem süt havzası hem de besi havzasında olmamızdan dolayı çiftçilerimiz burada herhangi bir işletmenin yapılması ve bu konudaki destekleri bizim ilimize yüzde 100 sağlanacaktır. Şu anda hayvancılıkta bizim için de çok önemli olan kuzu, oğlak, buzağı, malaklara destek verilecek” diye konuştu.Gün, özellikle genç çiftçilerin ve kadınların rol alması için pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi. Genç çiftçilere ve kadınlara sunulacak desteklerin daha yüksek olduğunu kaydeden Gün, “Desteklerimiz devam ediyor. 2024’e baktığımızda özellikle Muş için yüzde 100 bir şekilde geliştirdiğimiz projelerimiz bize ve çiftçilerimize yüzde 100 bir değer kazandırdı. Bu şevkle de 2025 için de az önce ifade ettiğim hem bakanlığımızın, hem de yerelde DAP İdaresi’nin hem de özellikle de il özel idaresiyle projelerimizi geliştireceğiz. Özellikle bu projelerimiz yerelde az önce ifade ettiğim gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelerimiz olup inşallah bunlar da hem buradaki üreticilerimize, hem bitkisel hem de hayvansal konusunda üretim yapan üreticilerimize bir katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.