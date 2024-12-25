Sağlık Bakanlığınca 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile Muş’a 25 doktor atandı.Sağlık Bakanlığı tarafından 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasına göre Muş merkez ve ilçelerindeki hastanelere 25 doktorun ataması gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde göreve başlayacak hekimlerin alanları şöyle:Yenidoğan Uzmanı, Gastroenteroloji Uzmanı, Yoğun Bakım Uzmanı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Gögüs Cerrahisi Uzmanı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Hematoloji Uzmanı, Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kardiyoloji Uzmanı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Halk Sağlığı Uzmanı, Pratisyen Hekim.